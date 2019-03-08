(Görüntülü) CarrefourSA'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Üretici Pazarı" 

Selin GÜRSEL ? Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () - CARREFOURSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar birçok ürünü, Üretici Pazarı?nda müşterileriyle buluşturdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tohumdan yaş ? sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsullerine kadar yerli üretime verdiği desteği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü?nde kadın üreticilerin katılımıyla kurulan ?Üretici Pazarı? ile gösterdi. CarrefourSA?nın İstinye Hipermarketi?nde, kadın üretici ve çalışanların emeklerine dikkat çekmek amacıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar farklı ürünlerin yer aldığı Üretici Pazarı?nı, bugün açtı. Pazar, yarın da açık olacak.

?KADIN ÇALIŞANLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ?

Özellikle kadın üreticilere yer veren Üretici Pazarı?nın geçen sene yapılmaya başlandığını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, ?Yaklaşık 3 bin 500 kadın çalışanımızla Türkiye?nin en büyük kadın çalıştıran kurumlarından birisiyiz. Hepsiyle de iftihar ediyoruz. Bugünkü Üretici Pazarı?mızda da özellikle kadın kooperatiflerini desteklemek ve kadın emeğini değerlendirmek için burada bir fırsat tanıyoruz. Bundan ötürü de çok gururluyuz. Her sene bunu yapmaya çalışıyoruz ve yoğun da bir talep oluyor. İnşallah buradaki markalarımız da bugünden çok memnun olarak ayrılırlar? dedi.

Üretici Pazarı?nda kadınların kurduğu veya kadın yöneticileri olan firmaların yer aldığının altını çizen Genel Müdür Kartallıoğlu, ?İçeride yaklaşık 10?a yakın firma var. Hepsi birbirinden güzel organik veya el emeği ürünlerini sergiliyorlar. Biz kadın girişimciliğinin arkasında duruyoruz ve çok önemsiyoruz çünkü topraktan başlayan bir kadın girişimciliğin bu ülkenin çok ihtiyaç duyduğu bir şey olduğuna eminiz? diye konuştu.

Yaklaşık 700 kadının da CarrefourSA içerisinde çok önemli pozisyonlarda çalıştığını da sözlerine ekleyenGenel Müdür Kartallıoğlu,kadınların artık, istihdamın ötesinde yönetici pozisyonlarında da çok iyi değerlendirilmeleri gerektiğini ifade etti.

?CARREFOURSA?YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ?

Üretici Pazarı?nda iki gün boyunca kadınların neler yapabildiğini göstereceklerini dile getiren Baltalı Keçi Çiftliği personeli Gökçen Özkan, ?Markamız yüzde yüz doğal, hiçbir katkı maddesi içermiyor. Anlaşmalı olduğumuz 17 çiftlikten mandıramıza gelen sütlerle peynir, kefir ve keçi sütünü en uygun şartlarda üretiyoruz. Mandırada çalışan çoğu arkadaşımız da kadın. CarrefourSA?ya da burada kendimizi gösterme şansı verdiği için teşekkür ediyoruz? dedi.

?DAHA FAZLA TÜKETİCİYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Kurumsal İletişim Sorumlusu Merve Batıkan ise, ?KEDV, 2000?li yılların başında kadın kooperatifleri hareketini başlatmış bir vakıf. Biz de yaklaşık 100 kooperatifle iletişim halindeyiz. Bu kooperatifler gıda üretimi, tekstil üretimi ile kafe ve restoran işletmeciliği gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Bugün 6 tane farkı kadın kooperatifinin ürünleriyle buradayız. Amacımız bu ürünleri daha fazla sayıda tüketiciyle buluşturmak? dedi.

Stantlarında meyve kuruları, pekmez, tarhana, erişte, zeytinyağı, nar ekşisi, lavanta keseleri ve sabunların bulunduğunu ifade eden Batıkan, ?Bugün burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz, bu bizim için çok güzel bir fırsat? dedi.

ÜRETİCİ PAZARI?NA KATILANLARA TEŞEKKÜR

CarrefourSA?nın Üretici Pazarı?na Pales, Antre Gourmet, Baltalı Gıda, Tipi Süt, Safi Organik, Doğaçlama Gıda, Juico, Meyaneru, Ümitköy Gurme, Beta Tea, Armutçuoğlu Organik, Bee?O ve Dicleli Gıda markalarının yanı sıra Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi, Soma Kadın Atölyesi Kadın Kooperatifi, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Eldivan Kadın Kooperatifi, Seferihisar Hıdırlık Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kadın Kooperatifi ve KEDV katıldı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı?na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti.