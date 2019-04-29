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(Görüntülü) Çarpışan otomobillerden biri pazara daldı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM?da kafa kafaya çarpışan otomobilerden biri yoldan çıkarak, seyyar satıcıların bulunduğu pazar tezgâhlarına çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 17:00 sıralarında Kunduzhan Mahahallesi Farabi Caddesi...

ÇORUM?da kafa kafaya çarpışan otomobilerden biri yoldan çıkarak, seyyar satıcıların bulunduğu pazar tezgâhlarına çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 17:00 sıralarında Kunduzhan Mahahallesi Farabi Caddesi Oruç 5'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Elvan Gazel idaresindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil ile Hüseyin Dündür idaresindeki 05 KE 394 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elvan Gazel idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı.  Kazada otomobilin çarptığı Ahmet Davulcu (74), Mustafa Bozok (58) ve Servet Balakcı (64) ağır yaralandı. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Bozok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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