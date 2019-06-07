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(Görüntülü) Caretta yuvalarına porsuk tehdidi

AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvaları, porsuklar tarafından tahrip edilmemeleri...

AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvaları, porsuklar tarafından tahrip edilmemeleri için kafesleniyor. Caretta yuvasına giren ve yumurta yemeye çalışan bir porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İztuzu Plajı'nda, deniz kaplumbağası yuvalarının tilki ve porsuk gibi canlılar tarafından tahrip edilip yumurtalarının yenmesi (predasyon), en büyük doğal tehdit olarak görülüyor. Ortaca'da faaliyetlerini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından yürütülen arazi çalışmalarında, caretta carettaların yumurtalarının korunması için yuvaları kafesleniyor ve her gün kontrol ediliyor. Dün gece saatlerinde yapılan kontrolde bir porsuğun, caretta caretta yumurtası yemek için toprağı eşeleyerek yuva içine girdiği görüldü. Girdiği kafesten çıkamayan ve kafesin kaldırılmasıyla kurtulan porsuk, doğal ortamına geri döndü. Projenin yürütücüsü DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kafesleme işlemi yapılmadığında yuvaların yüzde 70'e yakını avcı hayvanlar tarafından tahrip edilebiliyor. Kafesleme, yerinde koruma için en etkin yöntemlerin başında geliyor. Dün gece kayıt altına aldığımız videoda olduğu gibi porsuk gibi inatçı hayvanlar bu koruma yöntemini zaman zaman aşabiliyorlar. Öte yandan dişi kaplumbağalar, yuvalama sezonunda tabii ki yüzlerce yumurta bırakıyor. Ancak denize ulaşsalar dahi, yırtıcıların göz hapsinde olan yavruların hayatta kalma oranı oldukça az. Porsuk, yavruların karşılaştığı tehditlerden sadece birisi. Dünyanın farklı noktalarında insanların yuvalardan yumurtaları toplaması, erginlerin avlanması veya yuvalama alanlarını tahrip etmesi sonucunda şansları daha da azalıyor" dedi.

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