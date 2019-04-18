(Görüntülü) Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde caretta caretta cinsi kaplumbağaların üreme alanı Çalış Plajı, traktöre bağlanan kum eleme aracıyla temizlendi. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, plajdaki çalışmalarla, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yuva sayılarında artış gözlendiğini söyledi. Gün batımı manzarasıyla ünlü Çalış Plajı'nda, Çalış Turizm Tanıtma Derneği'nce temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda kumsala giren traktör, arkasına bağlanan eleme makinesiyle kumdaki taş ve çöpleri ayrıştırdı. Geçmiş sezondan kalan atıklar, eleme makinesi sayesinde tamamen temizlenmiş oldu. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, 2.5 kilometre uzunluğundaki kumsalı taşlardan arındırdıklarını belirterek, "Kumsalı yıllardır temizlediğimiz için kumun kalitesi arttı. Son yıllarda artış gösteren yuvalama sayısında yapılan temizlik çalışmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.