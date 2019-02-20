(Görüntülü) ÇAPACIOĞLU'NUN CENAZESİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu bugün toprağa verildi. Milas Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen Çapacıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Tütüncüler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Daha sonra evin önündeki geniş alanda, cenaze töreni için hazırlık yapıldı. Tabut, alana getirilen masanın üzerine konuldu. Cenaze törenine, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı CHP'li Tümer Apaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, çevre yerleşimlerden ve Milas'tan gelen arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

DEDE İLE ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Cenaze töreninde ağıt yakan dede ile annenin feryadı yürekleri burktu. Dedesi Mehmet Çapacıoğlu, Ah oğlum böylemi olacaktı Bu kadar kişi böyle acı gündemi toplanacaktı Oysa bizler senin düğününde böyle bir araya gelmek isterdik. Ama olmadı. Böyle acı bir günde bir araya geldik. Ne kadar da çok sevenin varmış diyerek feryat etti. Annesi Ayşe Çapacıoğlu da oğlunun mürüvvetini göremediğini haykırarak, gözyaşlarını tutamadı. Baba Bilal Çapacıoğlu ise, O maden ocağı araştırılsın. Başka canlar yok olup gitmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canları yanmasın dedi.

Öğle vakti beklenmeden saat 11.30'da kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınan Servet Çapacıoğlu'nun tabutu, 2 kilometre boyunca taşınarak Tütüncüler Mahallesi'ndeki kabristana getirdi. Servet Çapacıoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KARDEŞİ 10 DAKİKAYLA KURTULMUŞ

Çapacıoğlu ailesinin 3'ü kız 5 çocuğu olduğu, Servet Çapacıoğlu'nun kardeşi 18 yaşındaki Sadri Çapacıoğlu'nun da aynı maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Sadri Çapacıoğlu'nun iş makinelerinin yağını kontrol eden ekipte olduğu, alandaki araçların kontrolünü yapıp ayrıldıktan 10 dakika sonra 3 kişinin öldüğü olayın yaşandığı ortaya çıktı.