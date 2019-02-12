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(Görüntülü) Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı

ÇANKIRI’da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan...

ÇANKIRI’da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14’te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

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