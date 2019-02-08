(Görüntülü) Canan Güllü Günde 2-3 istismar vakası almaya başladık

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Bizim bir acil yardım hattımız var. Günde 2-3 istismar vakası almaya başladık. En az 10-17 şiddet vakası alıyoruz dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yaşındaki kızına nitelikli cinsel istismarda bulunmakla suçlanan A.A.'nın tutuksuz yargılandığı davaya, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.A., şikayetçi İ.A.'nın avukatı Serap Ertuğrul, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı. Mağdur İ.A. duruşmaya katılmadı. Daha önceki duruşmalarda yayın yasağı verilen dava mayıs ayına ertelendi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Canan Güllü, 2018 yılında baba istismarıyla ilgili bir haberin ardından dava sürecini takip ettiklerini belirtti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak istismar konusunda çok duyarlılık gösterdiklerini aktaran Güllü, Bu, ülkenin gerçekten büyük bir ayıbı ve bu ayıbın giderilmesi için federasyon olarak mağdurlara yardım etmek maksadıyla hukuki ve psikolojik destek veriyoruz dedi.

Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu kaydeden, kadına şiddet ve cinsel istismar gibi haberlerle anılmaması gerektiğini vurgulayan Canan Güllü, Antalya bu konuda bir adım öne geçerek ilk şiddet genelgesini yayınlayan valilik olmuştu. Manavgat'ta, Alanya'da, Serik'te koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu bölgede şiddet ve istismar konusunu çok dikkatli takip ediyoruz. Bu bölgelerin istismar konularıyla anılmamasını temenni ediyorum diye konuştu.

Türkiye'de şiddetin geleneksel bir süreci olduğunu söyleyen Canan Güllü, şöyle dedi

Şiddet çok eskiden devam eden bir süreçte vardı. 2011 yılının ocak ayında federasyon olarak bunun algıdan öte boyut değiştirdiğini, yaralamalar ve ölümlere sebebiyet vereceğini söyledik. O dönemde zaten Adalet Bakanlığının şiddetin yüzde 1400 arttığına dair bir raporu var. Şiddet ve cinsel istismar artıyor, artıyor, artıyor. Bizim bir acil yardım hattımız var. Günde 2-3 istismar vakası almaya başladık. En az 10- 17 şiddet vakası alıyoruz. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet başvurusu alıyoruz. Sayısal artmanın nedenlerinden biri ekonomik. Ekonomik kriz var, bir de erkeklik sendromunun tavan yaptığı bir durum var.

Şiddet ve cinsel istismarların artmasının sebeplerinin çok çeşitli olduğunu anlatan Canan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü

Bu anlamda hep söylüyorum, 'sanal din insanları'nın 'çocukları erken evlendirebilirsiniz' ya da 'kadına şiddet uygulayabilirsiniz, kadın sizin zaten emir eriniz' söylemleri var. Ama bunun yanı sıra TBMM'ye 2016 yılında gelen erken yaş evlendirilmelerine karşı bir af var. Temel noktada hem siyasi iradede aksama var hem Türkiye'nin geleneksel yapısı içindeki baskılarla eril zihniyetin artması sonucu toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından BM'nin 2018 raporunda Türkiye 149 ülke arasında 131'inci sırada. Bu, kadını birey olarak görmeyen, cinsel obje sıfatının içine koyan zihniyetin, çalıştırmayan, okula göndermeyen, doğumuna, kürtajına, yaşamsal bütün kararlarına karışan bir benliğin olmasıdır. Bu kötü.