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(Görüntülü) Çanakkale ve Bozcaada'da 'Parçalı ay tutulması' böyle görüntülendi

ÇANAKKALE ve Bozcaada ilçesinde ayın bakır renginde göründüğü 'Parçalı ay tutulması' görüntülendi. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntü oluşturan 'Parçalı ay tutulması' Çanakkale ve Bozcaada ilçesinde çıplak gözle izlendi....

ÇANAKKALE ve Bozcaada ilçesinde ayın bakır renginde göründüğü 'Parçalı ay tutulması' görüntülendi.

Gökyüzünde sıra dışı bir görüntü oluşturan 'Parçalı ay tutulması' Çanakkale ve Bozcaada ilçesinde çıplak gözle izlendi. Parçalı ay tutulması, Türkiye saati ile 21.43 sularında dünyanın tam gölge konisine girerek başladı. Çanakkale'den de 23.00 sıralarında çıplak gözle izlenen parçalı ay tutulması Truva Atı önünde güzel bir görüntü oluştururken, parçalı ay tutulması sırasında kordonboyunda çalan parçalar bu tarihi ana romantik bir hava kattı. 

BOZCAADA'DAN CANLI İZLENDİ

Bozcaada Belediyesi ve Celestron Türkiye'nin organizasyonu kapsamında, Bozcaadalılar ve tatilciler Cumhuriyet Meydanı'na kurulan profesyonel teleskoplar ile ay tutulmasını canlı olarak izledi. Saat 21.43'te başlayan ve gece 03.18'e kadar devam edecek tarihi doğa olayına yoğun ilgi gösterildi.

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