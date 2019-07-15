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(Görüntülü) Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde şehitler anıldı. Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde...

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde şehitler anıldı.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli İdari Uzman Serap Yakut tarafından, 15 Temmuz'a ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi.

 

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