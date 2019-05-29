(Görüntülü) Çanakkale panayırlarla şenlendi

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde bir asırdır süregelen panayırlar, baharın gelişiyle birlikte yapılmaya başlandı. Bayramiç ve Ezine ilçelerinden sonra Ayvacık'ta kurulan panayırda, 3 gün boyunca binlerce kişi hem alışveriş yaptı, hem de eğlendi. Panayırın yeni durağı ise Yenice ilçesi oldu. Çanakkale'de, Osmanlı'dan günümüze, yaklaşık yüz yıldır alışveriş ve eğlence kültürünün vazgeçilmezi olan panayırlar, kent merkezinde 2005 yılından beri kurulmasa da birçok ilçede hala yaşatılıyor. Bayramiç ve Ezine ilçelerinin ardından panayır, Ayvacık’ta kuruldu. Otopark alanlarıyla birlikte 100 dönüm alanda Çanakkale'nin en büyük panayırlarından birine ev sahipliği yapan Ayvacık ilçesi, 3 günde binlerce kişiye alışveriş ve eğlence imkanı sundu. Bu kültürün yıl boyu özlemini yaşayan çok sayıda vatandaş da panayırla birlikte ilçeye geldi. Kalabalık aile bireylerini ağırlayan panayırlar, uzun süre birbirlerini göremeyen kişilerin de buluşma merkezi oluyor. Panayır kültürü, bu nedenle birlik ve beraberliği sağlıyor. Aile bireyleri alışverişe yoğunlaşırken, çocuklar ve gençlerin adresi ise lunapark oluyor. Zincirli salıncak, gondol, çarpışan araba, atlıkarınca, balerin, eğlenceyi doruk noktasına taşıyor. Ayvacık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mesut Bayram, panayır geleneğinin çok eskiye dayandığını, ilçenin en büyük ve güzel panayır alanlarından birisine sahip olduğunu belirtti. Başkan Bayram, "Panayır kültürü şudur. Evlenecek gençler çeyizlerini panayırdan alırlar. Örneğin hayvan pazarı olur, birbirlerinden alışveriş yaparlar, 'panayır vadeli' diye söylenir ve bu ay ödenir borçlar. Son zamanlarda çeyiz sandıkları ve buna benzer eşyalar gelmemeye başladı. Çünkü şimdiki gençler bunları kullanmıyor. Daha önce kalaylar vardı, eski saclar vardı. Onları maalesef bu panayırda göremedik. Maalesef bu durum, kültürümüzü de yavaş yavaş kaybettiğimizi gösteriyor. Panayırlar da artık çağa ayak uyduruyor. Teknolojik aletler geliyor. Tabi ki yine de yöresel kıyafetler var. Genellikle giyim üzerine, oyuncak üzerine tezgahlar var. Ama buraya gelen insanlar ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılayabiliyor" dedi. Panayırların havasının bir başka olduğunu anlatan vatandaşlar ise, açılan tezgahlarda alış veriş yaparken esnafla sıkı pazarlıklar yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Vatandaşlar, panayırda ürünleri, alışveriş merkezleri ve çarşılardaki fiyatlara göre daha ucuza alabilmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. Yöre halkı, panayırların havasının başka olduğunu, hem gezmeyi hem de alışveriş yapmayı sevdiklerini dile getirdi. 3 gün süren Ayvacık panayırının ardından bugün de Yenice panayırı kuruldu. Bahar panayırları, 5 Haziran'da Çan panayırıyla devam edecek.