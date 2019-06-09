(Görüntülü) Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüş yolculuğu son günde de devam ediyor. Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü başlayıp düne kadar süren ortalama 1 kilometrelik araç kuyruğu ise bugün 100 metreye kadar düştü. Ancak yoğunluk nedeniyle feribotlar dolmuş usulü çalışmaya devam ediyor. Çanakkale feribot iskelelerinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de dönüş yoğunluğu devam ediyor. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Kuzey Ege sahillerindeki turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki evlerine dönmek üzere bugün de Çanakkale feribot iskelesinden Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyüne geçiş yapıyor. Ancak, son 4 günde olduğu gibi uzun araç kuyruğu oluşmayan iskeleye gelenler, beklemeden feribota binerek Boğazın Avrupa yakasına geçebiliyor. Aynı şekilde Lapseki'ye gelenlerde buradan feribot ile Gelibolu'ya geçiş yapabiliyor. Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapıyor.