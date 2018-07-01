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(Görüntülü) Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı’na ve Çanakkale Boğazı’na çelenk bırakıldı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören...

ÇANAKKALE'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı’na ve Çanakkale Boğazı’na çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı’nın, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, 1 Temmuz 1926 tarihinde, Türkiye’de çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsattı. Kayalı, "Bu kanuna göre, Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilere yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 senedir süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası olmuştur" dedi.

Türkiye'nin stratejik öneme sahip denizlerle çevreli oyduğunu söyleyen Kayalı, şöyle konuştu:

"Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler, diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Bunun farkında olan büyük Atatürk’ün direktifleri ile çıkarılan Kabotaj Kanunu’nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu yasa ile birlikte, Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir."

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki törene geçildi. Katılımcılar ‘Alınteri-8’ isimli fearibot ile denize açıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun tarafından deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.

Törene, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Alpaslan Baysal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Rıdvan Gezgin ile çok sayıda davetli katıldı.

 

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