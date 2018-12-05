Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

(Görüntülü) Çanakkale'de fırtına uyarısı nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara'daki adalara yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar'a deniz ulaşımını sağlayan Gestaş...

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara'daki adalara yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar'a deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Güney Marmara hattında bugün saat 19.00 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, yarın sabah Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca, yarın Güney Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, Marmara Adası'ndan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 seferlerinin de yine hava muhalefeti nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort