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(Görüntülü) Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-ÇANAKKALE’de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci...

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-ÇANAKKALE’de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale'de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı izninde Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahillleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale feribot iskelesinden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, uzun süre kendilerine sıra gelmesini bekledi. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapıyor.

 

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