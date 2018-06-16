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(Görüntülü) Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı

ÇANAKKALE?de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık...

ÇANAKKALE?de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Çanakkale'de Ramazan Bayramı?nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren Çanakkale merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, zaman zaman saatlerce kendilerine sıra gelmesini bekledi. Uzun araç kuyrukları, bazen şehiriçi trafiğinin kilitlenmesine yol açtı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribotla sefer yapıyor. Öte yandan, Çanakkale?den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

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