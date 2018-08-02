(Görüntülü) Çanakkale'de çevrecilerden 'Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı' tepkisi

ÇANAKKALE'de çevreciler Kirazlı bölgesinde, bir altın madeni şirketi tarafından 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' için Çanakkale Valiliği tarafından verilen Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (GSMR) iznine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 18.00'de toplanan çevreciler, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın kirletileceğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Çevreciler, Kirazlı bölgesinde, bir altın madeni şirketi tarafından 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' için valilik tarafından Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı izninin verilmesi üzerine basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler katıldı. Çevreciler meydana ellerinde, 'Atikhisar, Atıkhisar Olmasın', 'Dünya Bizim Evimizdir', 'Altıncı Filo Çanakkale'yi Terk Et', 'Atikhisar Barajı Çanakkale'nin Yaşam Kaynağıdır', 'Kirli Suyla Temizlik Olmaz', 'Atikhisar Barajı S.O.S. veriyor', 'Kazdağı, Rant Dağı Olmasın' ve 'Ağaç Yeşil iken, Su Mavi iken, Çocuklar Gülerken' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. 'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ' Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Biz mücadelemizi termikçilerle de, altıncılarla da yapıyoruz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Ama en son bu Kirazlı bölgesindeki Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi artık tarif edilmez bir hukuksuzluğu ortaya koymuştur. Çünkü elimizde bir Danıştay kararı var. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Orada Danıştay, hukuk tarifte ediyor. 'ÇED raporunu şöyle yapacaksın. Bilirkişini şu uzmanlardan oluşturacaksın. Onun vereceği rapor üzerine değerlendirilmesi yapılacaktır' diyor. Ama o mahkeme kararı varken, seçimlerin bitmesi beklendikten sonra derhal Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı imzalanıp, ilgililere veriliyor" dedi. 'DOĞAMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ' Yeni bir mücadelenin başında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Biz doğamızı korumak zorundayız. Özellikle Atikhisar Barajı ve onun tepesinde kurulmaya çalışılan altın rezervinin bulunduğu alandaki altın işletmesi Çanakkale için çok büyük bir tehlike. Çanakkale'nin suyuyla ilgili ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Onun için ben Çanakkale Belediye Başkanı olarak bu mücadelenin en önünde yer alıyorum. Çünkü içme suyumuzu tehdit ediyor. Kent yaşamını tehdit ediyor. Daha önce olduğu gibi mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabi Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatının iptali için idari yargı süreçleri elbetteki başlatılacaktır ve mücadele edilecektir" diye konuştu. Başkan Gökhan, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı izninin verilmesi konusunu Çanakkale Belediye Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak suretiyle gündeme getireceğini de belirtti. Basın açıklamasının ardından çevreciler sessizce dağıldı.