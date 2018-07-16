Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri

(Görüntülü) Çanakkale'de 15 Temmuz ikinci yıl dönümünde anıldı

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı. 15 Temmuz Demokrasi...

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çanakkale Valiliği'nin düzenlediği program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'u anlatan dövizlerle yürüyenlere, kondon boyunda tekneler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'ndaki törende Mehteran Takımı marşlar çaldı. 15 Temmuz şehitleri için Şehitler Camii imamı Osman Akay tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Arif Gökce dua yaptırdı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Vali Tavlı şunları söyledi:

"15 Temmuz, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe kalkışması, işgal girişimi başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, halkımızın milli iradeye sahip çıkarak meydanlara akın etmesi, kahraman Emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbe karşıtı kahraman mensuplarınca verilen cansiperane mücadele sonucunda başarısız kılınmıştır. FETÖ/PDY mensuplarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesi tüm kurum ve kuruluşlar ile kararlılıkla devam etmektedir." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan da yansıtıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325