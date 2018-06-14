Ramazan EĞRİ/İstanbul, ()- BAYRAM öncesi Çamlıca gişelerde drone ile denetim yapıldı. TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün ortak yaptığı denetlemelerde drone yardımıyla emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edildi. Araç şoförlerine 235 TL para cezası kesildi.
(Görüntülü) Çamlıca Drone'lu emniyet şeridi denetimi
Ramazan EĞRİ/İstanbul, ()- BAYRAM öncesi Çamlıca gişelerde drone ile denetim yapıldı. TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik...
14 Haziran 2018 Perşembe 22:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.