(Görüntülü) ÇAMLICA CAMİİ'NDE İLK EZAN OKUNDU

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL
İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.
Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.
07 Mart 2019 Perşembe 09:38
Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL
İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.
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