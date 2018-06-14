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(Görüntülü) Camisiz minare

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde camisiz minare görenlerin ilgisini çekiyor. Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami yıpranınca, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri, minarenin yıkılmasına...

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde camisiz minare görenlerin ilgisini çekiyor. Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami yıpranınca, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri, minarenin yıkılmasına ise rıza göstermedi. Cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin muhtarı Suat Karakaya, "Mahallemiz, 150 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kuruldu. Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize" diye konuştu. SEMBOL OLDU Muhtar Karakaya, "Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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