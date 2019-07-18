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(Görüntülü) Camide uyuyakaldı, gece ikinci kattan atlayınca yaralandı

ÇANAKKALE'de iki katlı camide namaz sonrası uyuyakalan E.D., gece yarısı kalkıp, kapıları kilitli olan caminin üst kat penceresinden atlayınca, ayağını burkup hastanelik oldu. Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Yalı...

ÇANAKKALE'de iki katlı camide namaz sonrası uyuyakalan E.D., gece yarısı kalkıp, kapıları kilitli olan caminin üst kat penceresinden atlayınca, ayağını burkup hastanelik oldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Yalı Camii'nde meydana geldi. İkindi namazını camide cemaatle birlikte kılan E.D., ardından ikinci kata çıkıp, uykuya daldı. Camide akşam ve yatsı namazları kılınmasına karşın E.D. uyanmadı. Caminin imamı Kadir Çekiç, yatsı namazının ardından kapıyı kilitleyip çıktı. Gece yarısı uyanıp, kapı kilitli olunca dışarı çıkmayı başaramayan E.D., çok susayınca ikinci kattaki pencereyi açıp bahçeye atladı. Ayağı burkulan ve acı içinde kıvranan E.D'yi gören cami tuvaletlerinde görevli Ertuğrul İnebolu, telefonla imamı arayıp durumu bildirdi. İmam Çekiç de polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.D. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cami imamı Kadir Çekiç, "Vatandaş ikindi namazında da camideydi. Camiye girince uyuya kalmış. Yukarıda olduğundan haberimiz yoktu. Kapıyı kilitlemiştik. Susamış, su içmek için ikinci kattan atlamış. Caminin ön tarafından ayakkabılığın üzerine atlıyor. Ayağı burkulmuş. Olay sonrası bana bilgi verdiler, gelince bu manzarayla karşılaştım" dedi.

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