(Görüntülü) Çameli'de kar yağışı etkili oldu

Bu sabah Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Her yer beyaz örtüye bürünürken, özellikle Çameli ilçesinde evlerin ve araçların üzerleri karla kaplandı. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Çamelili vatandaşlar, kar yağışıyla ilgili fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözüyle birlikte paylaştı.
Bu sabah Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Her yer beyaz örtüye bürünürken, özellikle Çameli ilçesinde evlerin ve araçların üzerleri karla kaplandı. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Çamelili vatandaşlar, kar yağışıyla ilgili fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözüyle birlikte paylaştı.