(Görüntülü) Çambaşı Yaylası'nda gökkuşağı güzelliği
ORDU’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yağan yağmurun ardından gökkuşağı çıktı. Ordu’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na giden vatandaşlar, kar kütlelerinin olduğu yerlerde naylon ve plastikler ile kayak yaptı. Yaylada...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:49
ORDU’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yağan yağmurun ardından gökkuşağı çıktı. Ordu’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na giden vatandaşlar, kar kütlelerinin olduğu yerlerde naylon ve plastikler ile kayak yaptı. Yaylada yağan yağmurunun ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyri doyumsuz görüntü oluşturdu. Ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüleyip, kar ve manzaranın keyfini sürdü.
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