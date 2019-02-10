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(Görüntülü) Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz'da müstakil bir evde yangın çıktı. Yangına, çakmakla oynadığı belirtilen çocuğun sebep olduğu öğrenildi. Yangın, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zümrüt Sokak...

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz'da müstakil bir evde yangın çıktı. Yangına, çakmakla oynadığı belirtilen çocuğun sebep olduğu öğrenildi. Yangın, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zümrüt Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, çakmakla oynayan 7 yaşındaki çocuk oturma odasındaki perdeyi yanlışlıkla yaktı. Perdenin alev almasıyla hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevler büyümeden kontrol altına aldı. Ev sakini Hasan Akan, bir anda alevleri gördüklerini belirterek, “Ben dışarda bahçedeydim. Torumun elindeki çakmakla perdeleri yakmış. Sesleri duyunca hemen yukarı çıkarak evden çıkardım" dedi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Fazlı Üstün ise, “Vatandaşlarımız arayınca hemen geldik. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Çok şükür diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Hasar tespit çalışmasından sonra mağdur aileye yardımcı olacağız" diye konuştu. Salon ve mutfak bölümü kullanılamaz hale gelen evde hasar oluştu.

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