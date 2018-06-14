Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni 'Çağatay İHA' isimli insansız hava aracı piste ihtiyaç duymadan kalkış yaparak D-100 karayolundaki denetlemede kullanıldı. İnsansız hava aracı, kaydettiği görüntüleri, yerde bulunan kumanda merkezi olarak kullanılan AFAD'ın hibe ettiği mobil araca aktardı. Piste ihtiyacı olamayan 'Çağatay İHA', her türlü arazi şartında havalanabilme ve havada 6 saat kalabilme özelliğine sahip. Ağırlığı 45 kilogram olan ve 5 kilogramda eksra yük taşıyabilma kapasitesine sahip olan İHA, İlk kez Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu üzerinde trafik denetlemesinde kullanıldı.
(Görüntülü) 'Çağatay İHA', Osmancık'ta trafiği denetledi
Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni 'Çağatay İHA' isimli insansız hava aracı piste ihtiyaç duymadan kalkış yaparak D-100 karayolundaki denetlemede kullanıldı. İnsansız...
14 Haziran 2018 Perşembe 17:19
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