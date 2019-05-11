(Görüntülü) Caddedeki incir ağacına arılar oğul verdi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde cadde üzerindeki bir incir ağacına arılar oğul verdi. Arılar, bir vatandaş tarafından ağaçtan alınarak kovana konulup bölgeden götürüldü.



Beşeylül Mahallesi Nadir Erin Caddesi'nde yaklaşık 5 metre boyundaki incir ağacının tepesine, arılar oğul verdi. Arıları fark eden çevre sakinleri, aynı cadde üzerinde mali müşavirlik yapan ve arıcılık işiyle de uğraşan Selim Kıyak'a haber verdi. Özel kıyafetini giyen ve merdiven dayayarak yukarı çıkan Selim Kıyak, incirin dalını keserek arıları aldı. Daha sonra yanında getirdiği kovana yerleştirdi. Kıyak, arıları Uluderbent Mahallesi'ndeki arazisine götürdü. Selim Kıyak, "Büyük ihtimalle yakınlarda bir arı kovanı vardır. Ama uzun süre burada kalmaz, uçup gidebilirler. Sahiplenmek daha uygundur" dedi.



Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş ise, "Bu arılar, çevredeki bir kovanda ikinci ana arı çıkmasıyla birlikte oğul olarak çıkmışlardır" dedi.