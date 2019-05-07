(Görüntülü) Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak, öldürdü (2)

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Adapazarı'nda, Halil K.'nin Ufuk Durmaz'ı bıçaklayarak öldürmesi bir aracın kamerasına yansıdı. Olay yerinden geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Ufuk Durmaz ve Halil K.'nin cadde ortasında kavga ettikleri görülüyor. Birkaç saniye sonra olay yerine tabancayla gelen bir kişi Ufuk Durmaz'a ateş ediyor. Can havliyle kaçan Ufuk Durmaz biraz ileriledikten sonra yere düşüyor. Ufuk Durmaz kavga sırasında bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.