Salih Zeki SARIDANİŞMET - İstanbul - MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor. GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.
(Görüntülü) Büyüleyen dolunayın ardından bu gece Parçalı Ay tutulması
Salih Zeki SARIDANİŞMET - İstanbul - MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık...
16 Temmuz 2019 Salı 17:28
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