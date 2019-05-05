(Görüntülü) Büyükelçiler İznik'e hayran kaldı

TÜRKİYE'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi TÜRSAB organizasyonu ile İznik’i ziyaret etti. İznik’in tarihi ve kültürel değerleri karşısında etkilenen büyükelçiler, Çamdibi Mahallesi kadınları tarafından ikram edilen yemekleri yedi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), hedef pazarlardan gelen turist sayısını yukarıya çekerek ülkenin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçileri ve aileleri için İznik’e bir gezi düzenledi. Büyükelçi ve ailelerini İznik’te Kaymakam Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşılarken heyette, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, TÜRSAB yetkilileri de hazır bulundu.



İznik ziyaretine Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropıetro, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvoiiko Mucunski, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Sırbistan Büyükelçisi Zoraii Markovic, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha, Hindistan Maslahatgüzarı Vanaja Kumari Thekkat katıldı.



ÇAMDİBİ’NDE YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ



Büyükelçiler İznik ziyaretleri sırasında öğle yemeği için Çamdibi’nde mola verdi. Burada Çamdibi Mahallesi kadınları tarafından hazırlanan birbirinden güzel yemek ve tatlılar Büyükelçilere ikram edildi. İkramlar karşısında mutluluklarını dile getiren büyükelçiler ve aileleri Çamdibi halkına tek tek teşekkür etti. Çamdibi Muhtarı Halil Küçüker buradaki konuşmasında "Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere burada yetişen ürünlerden hazırlanan yemekleri ikram ediyoruz. Çok mutluyuz. Sizleri mevsiminde zeytini dalından toplamaya, birlikte bağ bozmaya, dalından erik ve kiraz toplamaya ve günün sonunda eşsiz güneşin batışını birlikte seyretmek üzere her zaman İznik’e bekliyoruz" dedi.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya burada destekleri dolayısıyla Kaymakam Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Çamdibi Muhtarı Halil Küçüker’e günün anısına hediye takdim etti. Kaymakam Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile tüm ülkelerin büyükelçilerine günün anısına İznik Çinisi hediye etti.



LEFKE KAPI'DA MEHTERLİ KARŞILAMA



İznik’in tarihi yerlerini gezen büyükelçiler ve aileleri İznik Lefke Kapı da İznik Mehteran Derneği ve İznik Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri ile karşılandılar. Mehter takımı burada bir süre konser verirken misafir büyükelçiler ise bu anları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.



BÜYÜKELÇİLER İZNİK ÇİNİSİ YAPTI



İznik Çini ve Seramik Üretim, Pazarlama Kooperatifi’ni ziyaret eden büyükelçiler ile aileleri burada İznik çinisi yapma fırsatı buldu. Her bir büyükelçi eline fırçayı alarak İznik desenlerini karolara işledi. Büyükelçiler, çiniler karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Büyükelçiler ve aileleri İznik ziyaretleri kapsamında Tarihi Lefke Kapı, Roma Tiyatrosu, Yeşil Cami ve bölgesi, İznik Surları’nı da ziyaret ederek rehberlerden bilgi aldı.