(Görüntülü) Büyükelçi Berger'den Koruncukköy'e ziyaret

Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İzmir'in Urla ilçesinde Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nca (Koruncuk Vakfı) çocukların huzurlu yaşam sürebilmeleri amacıyla açılan Koruncukköy'ü ziyaret etti. Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli eşliğinde Koruncukköy'ü gezen Berger, "Türkiye'de eğitim alanına çok büyük önem veriyoruz. Özellikle son yıllarda mülteci çocukların ve dezavantajlı grupların eğitimine önem veriyoruz" dedi.



AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İzmir'in Urla ilçesinde nisan ayında, Koruncuk Vakfı'nca eğitim hayatı risk altındaki kız çocuklarına ev sahipliği yapılması için açılan Koruncukköy'ü ziyaret etti. Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli, Büyükelçi Berger ile köydeki aile evlerini gezerek, çocukların ev yaşantısının nasıl olacağını anlattı. Vakfın ve köyün hizmetleri hakkında bilgi veren Nişli, şunları söyledi:



"Ağustos ayında eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarına ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Onları sadece 18 yaşına kadar değil, tüm yaşamları boyunca destekliyoruz. 15 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Koruncukköy'de 10 aile evi, 2 gençlik evi ve çok amaçlı salonların olduğu bir bina bulunuyor. Koruncukköy'de gerçekleştirmek istediğimiz bir AB projesi de var. Bu proje kapsamında köyümüze gelen kız çocukların rehabilitasyonları ve onların sosyal, kültürel, sportif hayatlarında onlara yardımcı olacak bir eğitim programı hazırladık. Akıllı bir kütüphaneyi de içeriyor. Edebiyat sohbetlerinin, okuma günlerinin yapılacağı, görsel sanatlar öğretmenlerinin bir yıl boyunca çocuklarla bu aktiviteleri gerçekleştirecekleri, pedagoglar eşliğinde çocukların kendi iç dünyalarını anlatan kukla oyunları yazacakları bir proje bu."



Koruncuk Vakfı'nın faaliyetlerini dinleyen Christian Berger ise çabalarının örtüştüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Vakfınızın projesi ve köy için sizi tebrik ediyorum. Aslında sizin göstermiş olduğunuz bu çabalar bizim de yapmakta olduğumuz çalışmalarla örtüşüyor. Türkiye'de eğitim alanına çok büyük önem veriyoruz. Özellikle son yıllarda mülteci çocukların eğitimine önem veriyoruz. Aynı zamanda dezavantajlı gruplardaki çocukları düşünüyoruz. Bunun temelinde yatan mantık, hiç kimsenin geride bırakılmaması ve hiçbir şekilde kayıp bir kuşağın ortaya çıkmasına izin verilmemesi olmalıdır. Burada sunmuş olduğunuz, eğitim, spor ve kültür harmanlaması insanı insan yapan unsurları teşkil ediyor. Bizim de bir takım burs programlarımız ve değişim programlarına devam eden öğrencilerimiz var. Bu gruba sizin çocuklarınızı da dahil edebiliriz. Sadece üniversite değil liseler de değişim programlarına katılabiliyorlar. Projelerinizin başarıya ulaşacağına eminim."



Ziyaretten çok memnun kaldığını belirten Işıl Nişli, Büyükelçi Berger'e teşekkür sertifikası verdi.