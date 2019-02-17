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(Görüntülü) Büyükçekmece'de 60 çuval 'zehirli kimyasal atık' bulundu

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda zehirli olduğu tespit edilen...

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda zehirli olduğu tespit edilen atıklar AFAD ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından taşınmaya başlandı. Polis, zehirli atıkları bırakan araç ve kişileri tespit için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı Köyü Yolu'nun çevresindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı döküldü. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan rutin kontrollerde fark edilen kimyasal atığın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Konuyla ilgili ihbar alan AFAD ekipleri, çalışma yapmak üzere bölgeye gelerek çalışma başlattı. Kimyasal atık üzerinde çeşitli testler yapan AFAD'ın hazırladığı raporun ardından İSTAÇ ekipleri tarafından atığın bölgeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, polis ekipleri göl havzasına söz konusu zehirli atık dolu çuvalları bırakan araç ve kişileri tespit edip yakalamak için geniş kapsamlı çalışma yürütüyor.

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