(Görüntülü) Büyük icat yapan küçük mucitler ödüllendirildi

İSTANBUL, ()- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zemin İstanbul’un düzenlediği ‘Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor’ yarışmasının kazananları ödüllendirildi.





‘İhtiyaçlar, icatların anasıdır’ temasında gerçekleştiren yarışmanın finalistleri Şişhane’de düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül törenine; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mücahit Arınç, Ravza Kavakçı Kan ve Rümeysa Kadak, İffet Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.





Törende küçük mucitler; sosyal ve sağlık projelerinden, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji sistemlerine kadar birçok farklı alanda geliştirdikleri özgün projelerini de tanıttı.





“İBB BİZE ÇOK DESTEK VERDİ”





Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın projeye ön ayak olması çok önemli bir paydaş olarak şehrin çoklu sorunlarıyla yoğun olarak uğraşırken destek olması çok değerliydi” ifadelerini kullandı.





“İSTANBUL’DAKİ HİZMET SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”





İBB’nin hizmetlerine hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise, “31 Mart seçimleriyle beraber İstanbul’daki hizmet sınırsız bir şekilde devam edecek. Biz de bunları yapmaya hep beraber ekip olarak hazırız" dedi.





“EVLATLARIMIZ DAHA ÖZGÜR BİR ÜLKEDE BÜYÜYORLAR”





AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, “Evlatlarımız daha özgür bir ülkede büyüyorlar, onların daha çok imkanları var. Biz varoluş mücadelesi verirken bizler suyumuz akacak mı derdiyle meşgulken şimdi belediyemizin kültürel hizmetleri benim yan sokağımda değil diyen bir nesille karşı karşıyayız. Bu millet herşeyin en güzelini hakediyor. Daha da fazlasını hak ediyor onun için burada emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de hem öğretmenlerimize hem de evlatlarını buraya getiren ailelerimize” diye konuştu.