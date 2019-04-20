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(Görüntülü) Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüsüne TIR çarptı: 10 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Bursaspor taraftarlarının bulunduğu minibüse TIR, çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İhsan Özkan idaresindeki...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Bursaspor taraftarlarının bulunduğu minibüse TIR, çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İhsan Özkan idaresindeki 34 HP 7185 plakalı TIR, önünde ilerleyen Yaşar Ahmet Yavuz idaresindeki 16 DBG 26 plakalı minibüse çarptı. Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönen Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle savruldu. TIR ise yolun sol tarafındaki bariyere çarparak durabildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle kapısı sıkışan minibüste mahsur kalanları araçtan çıkardı. Yaralanan 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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