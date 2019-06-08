(Görüntülü) Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanı

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde bir çift iguana, 29 yavru dünyaya getirdi. 206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bir çift iguana, 2019 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. 90 günlük yumurtlama döneminin ardından 29 yavru dünyaya geldi. Yavru iguanalara yetkililer tarafından özenle bakılıyor. Mavi ve yeşil renkte olan yavrular taze yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor.