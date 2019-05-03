Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

(Görüntülü) Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,()-BURSA'da bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy' İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz Cuma...

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,()-BURSA'da bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy' İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz Cuma günü Bursa, Yıldırım'da bulunan iplik boyama ve üretim atölyesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şura Şensoy (23), için bugün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Şensoy'un cenazesi, Karaca Ahmet Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Şensoy'un ailesi, çok sayıda yakını ve AKUT üyeleri katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salim Şensoy, "İnsan evladını kaybedince söyleyecek kelime bulamıyor. Bir de kaza olduğu zaman daha çok zorlanıyor. Kaza yerine gittim. Yandığı yeri gördüm işyerinin. Orada bir daha kahroldum." dedi. Şura Şensoy'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. 23 yaşında hayatını kaybeden Şura Şensoy, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunuydu. İyilik meleği olarak anılan Şensoy, aynı zamanda AKUT üyesiydi. Muhasebe ve müşteri ilişkileri alanında çalışıyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328