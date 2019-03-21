(Görüntülü) Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildi(ARŞİV)(YENİDEN)
21 Mart 2019 Perşembe 11:54
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