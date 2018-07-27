(Görüntülü) Bursa'da şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kentte saat 16.30 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Çöpler etrafa saçıldı, tabelalar devrildi. Rüzgar, cadde ve sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte yağmur etkili oldu.
Kentte saat 16.30 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Çöpler etrafa saçıldı, tabelalar devrildi. Rüzgar, cadde ve sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte yağmur etkili oldu.