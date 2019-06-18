(Görüntülü) Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)

GÖLE DÖNEN CADDEDE YÜZÜP, BALIK AĞI SERDİLER Aniden başlayan sağanak, İnegöl ilçesinde de etkili oldu. Bazı sokak ve caddeler göle dönerken alt geçitleri su bastı. Bir kişi suyla dolan yola dikkat çekmek için dalgıç kıyafeti ile yüzerken, bir kişi de eline aldığı balık ağını göle dönen caddeye attı.