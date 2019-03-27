(Görüntülü) Bursa'da PKKKCK jandarma operasyonuyla yakalandı

Bursa'da silahlı terör örgütü PKKKCK üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve çok sayıda hırsızlık suçundan aranması bulunan Y.T., jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen kovalamaca sonrasında yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, silahlı terör örgütü PKKKCK üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve çok sayıda hırsızlık suçundan aranması bulunan cezaevi firarisi Y.T.'nin, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evine geleceğini belirledi. Y.T., eve gelmeden önce evin çevresini saran Jandarma ekipleri, Y.T., geldiği sırada dur ihtarında bulundu. Jandarma ekiplerinden kaçmaya başlayan Y.T., kısa süren kovalamaca neticesinde gözaltına alıdı. Y.T.'nin üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.