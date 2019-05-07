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(Görüntülü) Bursa'da 'kırmızı elmas' hasadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı. Bu sene 6 bin dönümlük alanda üretimi yapılan çilek, kilosu 5- 6 liradan satılıyor....

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı. Bu sene 6 bin dönümlük alanda üretimi yapılan çilek, kilosu 5- 6 liradan satılıyor. İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' denilen çileğin hasadına başlandı. Tarlada kilosu 5- 6 liradan satılan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kurşunlu Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnan Satılmış, çileğin hasadının 7 ay süreceğini söyledi. Bu sene 6 bin dönümlük alanda üretim yapıldığını belirten Satılmış, "Türkiye'nin çilek üretim merkezlerinden olan Kurşunlu Mahallemizde hasadımız başladı. 11 yıl önce çilek üretimine başlanan mahallemizde, üretim her yıl artarak, devam ediyor. Dekarından 5- 5,5 ton ürün bekleniyor. Bu sene 30 bin ton civarında çilek rekoltesi beklentimiz var. Mahallemizde bitmek üzere olan çiftçiliği çilek sayesinde kurtardık, diyebiliriz. Şu an kilosunu 5- 6 TL'den satıyoruz. Maliyetlerimiz arttığı için geçen yıla baktığımızda kazancımız kısmen de olsa aynı olacak, diye düşünüyoruz. İnşallah daha iyi verimler alabiliriz" diye konuştu. Çilek hasadına genellikle nisanda başlanıp, aralık ayına kadar sürdürüldüğünü aktaran Satılmış, "7 ay civarında hasadımız sürüyor. Türkiye'nin bazı illerinde yapılan çilek üretimlerinde 3- 4 ay hasat yapılırken, sadece bizim Kurşunlu Mahallemizde 7 ay hasat yapılıyor. Avantajımız var. Çileğimizin tadı ve aroması da oldukça güzel. Bölgemiz insanları da çilek yetiştirmeyi tamamen öğrenmeye başladı" dedi.

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