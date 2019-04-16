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(Görüntülü) Bursa'da icradan satılık yarış atına alıcı çıkmadı

BURSA'da Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Koştuğu yarışlarda 12 kez birinci olan at için bugün yapılan ihale, alıcı olmaması nedeniyle...

BURSA'da Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Koştuğu yarışlarda 12 kez birinci olan at için bugün yapılan ihale, alıcı olmaması nedeniyle ertelendi.

Türkiye’nin birçok ilindeki hipodromlarda yarışlara katılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana hipodromlarda 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan Mademoiselle, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı. Bursa 7'nci İcra Dairesi tarafından Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu 35'inci Blok 9 No'lu ahırda bugün 38 bin liradan satışa çıkarılan at, ihaleye katılan olmadığı için satılamadı. Alıcı çıkmaması üzerine satış, 3 Mayıs tarihine ertelendi.

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