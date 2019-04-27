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(Görüntülü) Bursa'da fabrikadaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, dün iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iş yeri sahibiyle birlikte yaşamını yitiren işçi Ferhat Göral (30), İnegöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yıldırım ilçesindeki...

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, dün iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iş yeri sahibiyle birlikte yaşamını yitiren işçi Ferhat Göral (30), İnegöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasına, dün saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap (34) ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral kurtarılamadı.

Fabrikadaki patlamada yaşamını yitiren Ferhat Göral'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Göral'ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat Göral'ın cenazesi, Yeniceköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
 

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