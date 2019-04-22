(Görüntülü) Bursa'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
İnegöl Edebey Mahallesi'nde Sabit Yakut'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafında bulunan ahşap eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında Yakut'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.