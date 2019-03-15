(Görüntülü) Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var (3)

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.











Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.