(Görüntülü) Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (12) - 5'İNCİ KİŞİ DE KURTARILDI
19 Nisan 2019 Cuma 06:20
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