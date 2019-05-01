(Görüntülü) Bursa'da 1 Mayıs tatili, park ve yeşil alanları doldurdu

BURSA'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tatilini fırsat bilen vatadaşlar yeşil alanlara ve parklara akın etti.



1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, parklara ve yeşil alanlara akın etti. Havanın sıcak ve güneşli olmasıyla vatandaşlar mesire alanlarını doldururken, yakınlarıyla piknik yapmanın keyfini çıkardı. Bugün, Bursa Reşat Oyal Kültürparkı'na ise yaklaşık 25 bin kişi giriş-çıkış yaptı. Yetişkinler yürüyüş yapıp, demledikleri çayları içerken, çocuklar ise güneşin altında oynamayı tercih etti.