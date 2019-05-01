(Görüntülü) Bursa'da 1 Mayıs kutlandı

BURSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.



Bursa'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Eski stadyum yakınında toplanan DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası, Tüm-Tis, siyasi parti temsilci ve üyeleri ile kent sakinleri, Darmstat Caddesi'nden yürüyerek Kent Meydanı'na ulaştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun güvenlik önlemi alırken, tüm katılımcıların üstleri ve çantaları tek tek arandı. Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için meydanda saygı duruşunda bulunuldu. Ardından konuşmalar yapıldı, etkinlik konserle devam etti. Ardından kutlamalar sona erdi.

