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(Görüntülü) Burhaniye'de 'organik' pazar açıldı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi kırsal Kırtık Mahallesi’nde, 10 yıl önce başlatılan organik üretimden verim alınması üzerine, ilçe belediyesi tarafından üreticiler için kurulan organik pazar hizmete girdi. Burhaniye’ye 15 kilometre...

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi kırsal Kırtık Mahallesi’nde, 10 yıl önce başlatılan organik üretimden verim alınması üzerine, ilçe belediyesi tarafından üreticiler için kurulan organik pazar hizmete girdi.

Burhaniye’ye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesi’nde 43 çiftçinin katılımıyla başlatılan organik üretimden olumlu sonuçlar alınması üzerine ilçe belediyesi tarafından üreticiler için organik pazar kuruldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere ürünler gönderen üreticiler, yaz sezonu boyunca açılan organik pazarda ürünlerini satacak. Organik Zeytinyağı Fabrikası kurmaya başladıklarını söyleyen Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik zeytinyağının hasat sezonunda piyasada olacağını belirtti.

SERTİFİKALI ZEYTİNYAĞI ÜRETECEKLER

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği üyeleri tarafından açılan organik pazarın büyük ilgi gördüğünü ifade eden Fikret Kara, üreticilerin mağdur olmaması ve ürünlerini en sağlıklı şekilde vatandaşlar ile buluşturmasını istediklerini söyledi. Kara konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pazarımıza daha çok müşterinin gelmesini bekliyoruz. Burada üreticilerimizin mağdur olmaması için de insanların organik tarıma duyarlı olmasını istiyoruz. Bu sene, sezonun başında ilk organik zeytinyağımızı da sıkacağız. Balıkesir bölgesinde ilk olarak sertifikalı yağımızı piyasaya sunacağız. Bu konuda emeği geçen destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Pazarda tezgah açan üreticilerden İsmail Deniz, çeşitlerinin çok olduğunu söyledi. Deniz, bol müşteri beklediklerini ifade ederken, pazarın ilk müşterilerinden Şenol Gökaslan ise böyle bir pazar yerinin kurulmasından mutlu olduklarını ifade etti. Gökaslan, "Bu ürünlerde tat ve lezzet var. Tabi ki fiyatlarda da fark ediyor organik olunca. Diğerlerinin kabuğu kalın oluyor. Lezzet bakımından da ayrılığı var" dedi.

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