(Görüntülü) Burdur'da yüzme havuzu açılışa yakın 

Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılma aşamasına geldi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve beraberindekilerle Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'dan bilgi aldı. Vali Şıldak incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'un çok güzel bir tesise kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Şıldak, En kısa sürede buradaki prosedürler Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından tamamlanacak. Biz de gerekli olan personel plânlamalarını ve görevlendirmeleri en kısa sürede yapacağız. Gençlik Merkezi'mizin hemen karşısında ilimizin en işlek caddesi üzerinde böyle bir tesis Burdur halkının, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin hizmet alacağı çok nezih bir alan olarak en kısa sürede hizmete girecek. Tamamlanmış diyebiliriz. Sadece prosedür olarak bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Ama görüldüğü gibi pırıl pırıl bir tesis oldu. Çok temiz bir şekilde işletilecek ve nezih bir şekilde kullanılacak inşallah. Bu tesis inşallah ilimizin göz bebeği olacak, kültürel açıdan, sosyal açıdan, sportif açıdan gençlerimizin faydalanacağı bir alana dönüşecek dedi.

Bazı kamu yatırımlarında yüklenicilerden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğini belirten Şıldak, Burası da üçüncü el değiştirme sonucunda tekrardan ikinci ikmal ihalesi yapılmak suretiyle bu hale getirilmiş bir yatırım. Bunlarda idarenin ve bakanlığın hiçbir kusuru yok. Müteahhit tamamlayamayınca fesih süreci yasal bir süre olarak işletiliyor. Ama önemli olan sonuçtur. Bu sonuçların takip edilmesi, alınması elbette her yönden takibi gerektiren konular. Başta değerli Milletvekilimiz Bayram Özçelik olmak üzere burada emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Sürecin devamında ilgili kurum olarak da Gençlik ve Spor teşkilatı bizim de desteğimizle burayı en uygun şartlarda halkımızın hizmetine en kısa sürede sunacaktır. İlimize kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

Milletvekili Bayram Özçelik de Geçen aylardan itibaren yoğun bir çalışma yapıldı ve sonuçta Burdur'umuzun şehir merkezinde ilk, orta, lise öğrencilerimizin çok daha fazla istifade edebileceği yüzme havuzumuza kavuştuk. Çocuklarımız beden eğitimi derslerinde öğretmenlerinin eşliğinde burada spor yapma imkanı bulacak diye konuştu.

Yüzme havuzunun çok dedikodusunun yapıldığını kendilerine bu konu üzerinden ağır eleştiriler yapıldığını kaydeden Özçelik, Burdur halkımız tarafından şunun bilinmesi gerekiyor. Bir yatırımın programa alınması çok önemlidir. Bundan sonra projesinin yapılması büyük bir aşamadır. Daha sonra ödenekleri ayrıldı. Yükleniciden kaynaklanan problemleri tamamen siyasi olarak bize ve bakanlığımıza atfetmek akıl tutulmasıdır. Alay edercesine bize ithamda bulunmak doğru bir şey değildir. İlimize hayırlı olsun dedi.