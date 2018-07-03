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(Görüntülü) BURDUR'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEYECANI

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da bu yıl ilk defa Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yapılacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü (BURHAVK) işbirliğinde...

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da bu yıl ilk defa Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yapılacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü (BURHAVK) işbirliğinde Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenlenecek. BURHAVK Başkanı Muhammet Erşen, 7- 8 Temmuz'da Avşar Tepe- Halk Plajı arasındaki atlayışlarla yapılacak olan etkinliğe Türkiye'nin her yerinden 50 yamaç paraşütçüsünün katılacağını belirtti. Erşen, "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması ilimizde ilk defa düzenlenecek. Bu yarışmayla hem Burdur'un tanıtımını hem de gün geçtikçe kurumaya yüz tutan Burdur Gölü için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yarışmada bize destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Burdur Belediyesi'ne katkıları için teşekkür ediyoruz" dedi. Burdur'da 50 yamaç paraşütçüsü olduğunu, bunlardan 30'unun aktif olarak sporu yaptığını da aktaran Muhammet Erşen, kulüp olarak temmuz ayı içerisinde yamaç paraşütü kursu açacaklarını belirtti.

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